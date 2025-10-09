Araçatuba terá interdições para festas do Dia das Crianças

A Prefeitura de Araçatuba anunciou que algumas vias da cidade serão interditadas de forma temporária, entre esta quinta-feira, 9, e domingo, 12, por conta de eventos em comemoração ao Dia das Crianças e de quermesses organizadas por igrejas e entidades comunitárias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os bloqueios vão acontecer em diferentes bairros e horários ao longo dos quatro dias. A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

A Secretaria reforça que os bloqueios são temporários e acompanhados por agentes de trânsito, com o objetivo de garantir segurança aos participantes e minimizar impactos na circulação de veículos.

Locais e datas de interdições