Araçatuba terá interdições para festas do Dia das Crianças

A Prefeitura de Araçatuba anunciou que algumas vias da cidade serão interditadas de forma temporária, entre esta quinta-feira, 9, e domingo, 12, por conta de eventos em comemoração ao Dia das Crianças e de quermesses organizadas por igrejas e entidades comunitárias.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os bloqueios vão acontecer em diferentes bairros e horários ao longo dos quatro dias. A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.
A Secretaria reforça que os bloqueios são temporários e acompanhados por agentes de trânsito, com o objetivo de garantir segurança aos participantes e minimizar impactos na circulação de veículos.
Locais e datas de interdições
De 9 a 12 de outubro
• Igreja do Paraíso: entorno da praça, incluindo as ruas Jorge Quintiliano, Saldanha Marinho, São Luís e Imaculado Coração de Maria – Bairro Paraíso.
Dia 9 (quarta-feira)
• Colégio De Angeles: rua Felipe Camarão, entre a Avenida Saudade e rua Antônio Martins, das 8h às 17h.
Dias 10 e 11 (quinta e sexta-feira)
• Igreja do Guanabara: ruas Padre Francisco Sersen, João Marques e Praça João Viol – Bairro Guanabara, a partir das 16h.
Dia 11 (sábado)
• Projeto Minha Bike: avenida Júlio Monteagudo Pinheiros x rua Ari Barroso – Bairro Palmeiras, às 7h.
• Igreja Assembleia de Deus Paulistana: ruas Francisco Coqueiro, José Madrid Martins e Afrânio Francisco Riul – Bairro São Rafael, às 11h.
• Grupo Escoteiro Samurai 448 SP: ruas Ghandi, Miguel Caputti e Avenida Pompeu de Toledo – Jardim Morumbi, às 8h.
• Associação de Apoio à Criança com Câncer: rua João Batista Botelho, entre avenida Odorindo Perenha e rua Dirceu Gonçalves dos Santos – Bairro Umuarama, às 8h.
• Igreja Tenda de Betel: rua Conselheiro Crispiniano com rua Uruguaiana – Bairro Alvorada, às 14h.
• Igreja Ministério de Cristo: rua João Soares Gomes, entre as ruas Jerônimo de Melo e Avenida Água Funda – Bairro São José, às 11h30.
• Comunidade do Bairro Água Branca: rua Vitorio Mazzini, entre as ruas Arlindo Novaes e Antônio Pandini – Festa das Crianças, às 7h.
Dia 12 (domingo)
• Manifestation Day: ruas São Carlos e Pedro Grassi x avenida Dois de Dezembro – Bairro São Sebastião, às 8h.
• Capela Santa Bárbara: rua Santa Bárbara – Bairro Jacutinga, às 7h.
• Evento do Dia das Crianças: rua Florêncio de Abreu x rua Xavier de Toledo – Bairro Alvorada, às 14h.
• Festa das Crianças do Bairro Jussara: praça Manoel da Silva Prates, ruas Kesaiyoshi Miyashita e Antônio Floriano Pétia – às 9h.
• Instituto de Amparo Social: rua Silva Jardim x rua Oscar Rodrigues Alves – às 11h.
• Dia da Criança com brincadeiras: rua Fundador Paulino Gato, 701, entre as ruas Renato da Cunha Nogueira e Claudionor Cinti – Bairro São José, às 9h.
• Tradicional Festa das Crianças: rua Oscar Rodrigues Alves, 1.885, entre as ruas Alfredo Castilho e Mirandópolis – às 10h.
• Comunidade do Bairro Alvorada: rua Conselheiro Crispiniano x rua Uruguaiana – às 7h.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.