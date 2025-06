Formatura do Proerd reúne 720 alunos da rede em Araçatuba

Nesta sexta-feira, 27, 720 crianças do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Araçatuba participam da cerimônia de encerramento do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). A solenidade começou às 8h na Comunidade Casa do Pai, no bairro Santana.

Ao todo, nove escolas municipais foram atendidas pela iniciativa neste semestre. O programa, desenvolvido há 28 anos na cidade, é fruto de uma cooperação com a ONG americana Dare e o currículo Keep’it Real, presente em dezenas de países. A proposta pedagógica é fundamentada na teoria da aprendizagem socioemocional.

Como parte do conteúdo aplicado, os alunos elaboraram textos com o tema “Minha Redação Proerd”. Os destaques de cada sala receberão a medalha “Mérito Proerd”. Já o estudante com melhor desempenho geral ganhará como prêmio uma bicicleta.