Motociclista é socorrida após colisão com carro em Araçatuba

Uma motociclista foi socorrida por uma equipe do Grupamento de Resgate e Atenção às Urgências (Grau) após se envolver em um acidente na manhã desta segunda-feira, 23, no bairro Novo Umuarama, em Araçatuba. A colisão ocorreu na Rua dos Fundadores, por volta das 8h.

Segundo informações apuradas no local, a mulher conduzia uma motocicleta Honda Biz e teria acabado de sair de um estabelecimento comercial. Ao acessar a via, foi atingida por um carro de passeio que seguia no sentido bairro-centro.

Com o impacto, a condutora da moto caiu no asfalto e precisou de atendimento médico. Uma unidade do Grau foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade.