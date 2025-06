Coletores de lixo de Araçatuba encerram paralisação após acordo

Os cerca de 30 coletores de lixo de Araçatuba retomaram o trabalho no fim da manhã desta quarta-feira (18), após paralisarem as atividades por aproximadamente seis horas. O protesto, iniciado por volta das 5h, visava pressionar a empresa Monte Azul Ambiental, responsável pela coleta de resíduos domiciliares e seletivos no município, a atender reivindicações da categoria.

O retorno ocorreu após um acordo entre os trabalhadores e um representante da empresa, que se comprometeu a atender as principais demandas apresentadas. Segundo líderes do movimento, entre os pontos discutidos estavam o aumento do bônus mensal atualmente de R$ 250 para R$ 450, equiparando-se ao valor pago aos motoristas, além de melhorias no plano de saúde e na qualidade do café da manhã oferecido pela empresa.

De acordo com relatos dos coletores, a alimentação fornecida chegou a incluir pão duro e leite impróprio para consumo. Apesar dessas queixas, os trabalhadores não reivindicaram reajuste salarial, permanecendo com remuneração próxima a R$ 2 mil, incluindo o adicional de insalubridade.