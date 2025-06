Carreta da mamografia atenderá mulheres em Araçatuba neste mês

Araçatuba receberá, entre os dias 24 de junho e 5 de julho, a Carreta da Mamografia, projeto do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. A unidade móvel do programa “Mulheres de Peito” estará estacionada na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, oferecendo atendimento gratuito para a população feminina.

A proposta do programa é facilitar o diagnóstico precoce do câncer de mama por meio da realização de mamografias em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que podem fazer o exame apenas com a apresentação do RG e do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Para mulheres entre 35 e 49 anos e acima dos 70, também será exigido um pedido médico.

A carreta funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, com a distribuição de senhas feita por ordem de chegada. Durante a semana, até 50 exames serão realizados por dia. Aos sábados, esse número cai para 25.