Polícia Militar apreende arma de fogo em residência em Birigui

Na manhã dessa segunda-feira, 16, a Polícia Militar de Birigui foi acionada após uma moradora do bairro Recanto Verde encontrar uma arma de fogo em seu quintal.

De acordo com a corporação, a mulher notou o objeto ao amanhecer e imediatamente comunicou as autoridades. Ao chegar ao local, a equipe encontrou um revólver calibre 32 carregado com munição.

A arma foi apreendida e apresentada na delegacia para registro da ocorrência como localização e apreensão de objeto. A Polícia Civil deve investigar a origem do armamento.

Ninguém foi preso.