Coroados celebra 96 anos com shows, fé e participação popular

O município de Coroados completou 96 anos na última sexta-feira (13), com uma programação especial organizada pela Prefeitura. Foram três dias de festa na Praça Central, com atrações musicais, eventos religiosos e cerca de 17 mil pessoas presentes.

A abertura oficial ocorreu na sexta-feira (13), com show da dupla sertaneja Antony & Gabriel, que atraiu moradores e visitantes da região. No sábado (14), a animação ficou por conta da dupla Bruno & Barreto, acompanhada de queima de fogos. A programação foi encerrada no domingo (15), com apresentação da banda Detonautas, que trouxe o rock nacional ao palco principal.

Além dos shows, a agenda incluiu missas e momentos de oração em homenagem a Santo Antônio, padroeiro da cidade. A estrutura contou com barracas de comidas típicas, parque de diversões e reforço na segurança, promovendo lazer, cultura e integração comunitária. O evento também movimentou o comércio local e gerou empregos temporários.