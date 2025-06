GCM detém homem com faca e drogas dentro de posto de saúde

Na manhã desta quarta-feira (11), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba deteve um homem armado com uma faca e em posse de entorpecentes nas dependências do Centro de Saúde “Postão”, no bairro central da cidade. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, após acionamento via Central de Operações (COP).

Segundo os agentes, ao chegarem ao local foram informados por uma enfermeira que o indivíduo, que não possuía agendamento, havia invadido a sala da dentista e se recusava a sair, gerando tensão entre os profissionais da unidade.

Resistência e apreensão

Durante a abordagem, o homem inicialmente negou portar qualquer objeto ilícito, mas os guardas identificaram um volume suspeito na cintura. Ao tentar revistá-lo, o suspeito resistiu e fez menção de alcançar a região onde escondia o objeto, obrigando os agentes a aplicar força moderada e utilizar algemas para contê-lo com segurança.