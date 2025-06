Homem é multado em R$ 12 mil por agredir cachorra em Araçatuba

A Polícia Ambiental aplicou uma multa de R$ 12 mil a um homem suspeito de agredir com violência uma cadela no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba. O caso aconteceu no último domingo, 8.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o agressor desce de um carro, se aproxima do animal e o arremessa com força contra o chão. Mesmo machucada, a cadela consegue se levantar e tenta fugir. O homem, então, a puxa pela pata e a arrasta em direção a uma residência.

Policiais encontraram a cadela no local da denúncia, junto com três filhotes, e acionaram a Associação de Proteção e Defesa dos Animais de Araçatuba (APDA), que realizou o resgate.