Tragédia em Coroados: mecânico morre em acidente e condutor foge

Levi Teixeira Firme, de 49 anos, morreu no final da tarde de domingo, 18, após colidir frontalmente com um carro enquanto conduzia sua motocicleta pela rodovia vicinal Ângelo Zancaner, entre as cidades de Coroados e Braúna. O acidente envolveu uma moto Honda Hornet 600 cilindradas, com placas de Braúna, e um GM Celta com placas de Araçatuba.

Segundo apurado pela reportagem, Levi trafegava pela rodovia quando, ao fazer uma curva, teria perdido o controle da direção e batido de frente com o carro. O motorista do Celta abandonou o veículo antes da chegada da Polícia Militar e fugiu do local.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Braúna e encaminhada à Santa Casa de Penápolis, onde teve o óbito confirmado.