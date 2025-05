Homem que tentou sequestro contra acompanhante é preso

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba prenderam, na tarde desse domingo, 18, o homem acusado de ter roubado e tentado sequestrar uma jovem acompanhante de luxo na segunda-feira passada (12).

Segundo informações apuradas pela reportagem, após o crime, a Polícia Civil identificou o suspeito e, com base no depoimento da vítima, e solicitou à Justiça a prisão preventiva do acusado. O pedido foi aceito, e o homem foi localizado e preso nesse domingo, sendo conduzido à Central de Flagrantes de Araçatuba.

O suspeito prestou depoimento e deverá passar por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, 19.