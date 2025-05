A voz do rádio se cala em Birigui: morre Odair “Carrasco” aos 54

A cidade de Birigui amanheceu mais silenciosa neste sábado, 3 de maio, com a triste notícia do falecimento de Odair Manoel de Oliveira, popularmente conhecido como “Carrasco”. Aos 54 anos, Odair morreu na madrugada deste sábado em um hospital particular da cidade, vítima de um possível infarto, conforme informações preliminares.

Figura histórica do rádio biriguiense, Odair dedicou 25 anos de sua vida à Tropical FM Comunicação, onde conquistou gerações de ouvintes com seu carisma, irreverência e estilo único de se comunicar. Foi no comando do quadro Paredão Tropical – um programa de perguntas e respostas recheado de bom humor e interação direta com o público – que Odair se tornou o querido "Carrasco", um apelido que passou a ser sinônimo de alegria nas manhãs do rádio local.

Odair deixa a esposa, Queila Fernandes Oliveira, e a filha, Lívia Fernandes Oliveira. O corpo está sendo velado no Memorial São Judas Tadeu, na Rua Ribeiro de Barros, nº 52, em Birigui. O sepultamento está previsto para as 16h deste sábado no Cemitério da Consolação.