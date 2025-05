Samu de Araçatuba recebe selo Diamante

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Araçatuba conquistou, na última quarta-feira, 30, o Angels Award na categoria Diamante, uma certificação internacional que reconhece a excelência no atendimento a vítimas de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A premiação foi concedida graças à qualidade do suporte técnico, agilidade no atendimento e eficácia nos protocolos adotados pelos profissionais do serviço. O reconhecimento é parte do Programa Angels, uma iniciativa global da farmacêutica Boehringer Ingelheim voltada à qualificação de centros de AVC.

A placa de certificação foi entregue ao diretor técnico do Pronto-socorro Municipal, Carlos Henrique Mori Frade Gomes; ao gerente assistencial e responsável técnico do Samu, Almir Rogério Bessa da Silva; e ao supervisor de frota, Glauco Cesar Bizari. A cerimônia aconteceu na sede do Samu, com a presença de funcionários, socorristas e autoridades da saúde.