Homem morre atropelado na rodovia Marechal Rondon, em Birigui

Carlos Henrique Lopes Teixeira Ravani, de 31 anos, morreu no início da noite da última quarta-feira, 30, após ser atropelado na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui. O acidente aconteceu no km 513,3 da pista oeste, sentido interior-capital, durante a Operação Impacto, realizada pelo Policiamento Rodoviário em razão do Dia do Trabalhador.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, Ravani tentava atravessar a pista transportando um galão de combustível, quando foi atingido por um veículo GM Astra, conduzido por um motorista, de 59 anos, que seguia no sentido Glicério a Birigui. O motorista não sofreu ferimentos.

O atropelamento ocorreu na faixa da esquerda da rodovia. Equipes de resgate da concessionária Via Rondon foram acionadas, mas constataram o óbito ainda no local.