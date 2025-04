Rompimento entre Santa Casa e plano ameaça servidores de Birigui

O anúncio da rescisão causou preocupação entre os mais de 13 mil usuários do plano de saúde, entre servidores públicos municipais e seus dependentes. O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais (SISEP) emitiu um comunicado à categoria alertando que, a partir de 28 de julho de 2025, os beneficiários não poderão mais utilizar os serviços de pronto atendimento ou internação da Santa Casa de Birigui, o que pode levar à interrupção total do plano de saúde em funcionamento na cidade.

Um ofício oficial, assinado pela interventora da Santa Casa, Sirlei de Paula Pereira, datado de 25 de abril, comunica a rescisão contratual com prazo de 90 dias para encerramento total dos serviços. O documento foi recebido e assinado pelo presidente da Santa Casa Clínicas, Gabriel Genaro de Moraes, no dia 28.

A Folha da Região teve acesso a dois documentos que confirmam a iminente ruptura no atendimento hospitalar prestado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui aos usuários do plano de saúde da Santa Casa Clínicas, utilizado por servidores públicos da cidade.

Em nota assinada pelo presidente do SISEP, Gilson Paulino da Silva, o sindicato lamenta a situação e afirma que, apesar dos boatos anteriores, “não se sabe o motivo” da decisão da Santa Casa. “Ou seja, 13 mil pessoas ficarão sem atendimento médico hospitalar na Santa Casa. Uma pessoa que tem plano e precisar de internação, não tem hospital em Birigui para ser internada”, destacou Gilson à reportagem.

O impasse ocorre em meio à ausência de informações oficiais detalhadas por parte da administração municipal. O plano de saúde, gerido de forma independente pela Santa Casa Clínicas, depende de convênios com hospitais da cidade para garantir a rede de atendimento. Com o rompimento da parceria com a Santa Casa de Misericórdia, a continuidade dos serviços torna-se incerta.

A Folha da Região entrou em contato com as assessorias de imprensa da Prefeitura de Birigui e da Santa Casa de Misericórdia em busca de esclarecimentos e posicionamentos sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.