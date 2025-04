Diretoria de Ensino abre seleção para agente escolar

A Diretoria de Ensino da região de José Bonifácio abriu processo seletivo para a contratação temporária de Agentes de Organização Escolar. A seleção é voltada a candidatos com ensino médio completo e prevê jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.640.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário disponível no site da Diretoria, entre os dias 28 de abril e 13 de maio de 2025, até as 23h59.

O contrato, regido pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), terá duração máxima de 12 meses, sem possibilidade de prorrogação, podendo ser encerrado antecipadamente.