Feriado terá reforço da Polícia Rodoviária na região de Araçatuba

A Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo inicia nesta quarta-feira, 30, a Operação Feriado – CPRv, que se estenderá até o domingo, 4, com o objetivo de reforçar a segurança viária e garantir a fluidez do tráfego durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho.

Na região de Araçatuba, a fiscalização será intensificada em pontos estratégicos das principais rodovias estaduais que cortam o município e as cidades vizinhas, como a SP-300 (Marechal Rondon), SP-463 (Elyeser Montenegro Magalhães) e SP-425 (Assis Chateaubriand), trechos que devem registrar aumento significativo no fluxo de veículos.

A operação foi planejada para os dias de maior movimento nas estradas, com reforço de efetivo, viaturas e uso de tecnologias de monitoramento. O objetivo é prevenir acidentes, combater infrações e coibir práticas criminosas nas rodovias.