“Total dolo homicida”, diz delegado sobre crime violento

O delegado Flavio Miranda comentou nesta terça-feira (29) a prisão do autor da tentativa de homicídio registrada na última sexta-feira (25), no centro de Mirandópolis. Segundo o delegado, o crime foi cometido com extrema violência e motivado por ciúmes relacionados ao atual relacionamento da vítima com a ex-companheira do agressor.

A ação ocorreu na Rua das Nações Unidas, em frente a uma farmácia, e só foi interrompida após a intervenção de um policial penal que passava pelo local. O autor foi preso em flagrante, ainda com a faca usada no ataque.

Durante a investigação, Flavio Miranda representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pedido que foi acolhido pela Justiça. A decisão levou em conta a gravidade dos fatos, o risco à vítima e à ordem pública.