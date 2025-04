Câmara de Andradina aprova pacote de projetos estratégicos

A Câmara Municipal de Andradina realizou, nesta segunda-feira (28), a 13ª sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador Edgar Dourado (PSDB). Durante a sessão, os parlamentares aprovaram um pacote de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do município, abrangendo iniciativas do Poder Executivo e da própria Mesa Diretora.

Entre os principais destaques, foi aprovado o Projeto de Lei nº 027/2025, de autoria do Executivo, que estabelece regras para o licenciamento ambiental de empreendimentos classificados como de baixo, médio e alto impacto. A proposta visa organizar e agilizar os procedimentos na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, prevendo a concessão de licenças prévias, de instalação e de operação. O texto recebeu uma emenda modificativa para detalhar as etapas do processo.

Em regime de urgência, também foi aprovado projeto que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50 mil, viabilizado por meio de redução orçamentária em outras rubricas.