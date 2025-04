Araçatuba terá escola estadual com modelo cívico-militar

A cidade de Araçatuba está entre as contempladas pelo novo modelo cívico-militar que será implantado em escolas da rede estadual a partir do segundo semestre de 2025. A Escola Estadual Professora Vaniole Dionysio Marques Pavan será a representante do município no programa, que envolve outras dez instituições localizadas em cidades do noroeste paulista.

Além de Araçatuba, o modelo será adotado na EE Francisco Teodoro de Andrade, em Andradina; Professora Esmeralda Milano Maroni, em Birigui; na EE Professor Octacílio Alves de Almeida, em São José do Rio Preto; na EE Professor Vitorino Pereira, em Catanduva; na EE Libero de Almeida Alves, em Fernandópolis; na EE Tonico Barão, em General Salgado; na EE Professora Alzira Salomão, em Nova Granada; na EE Pedro Pedrosa, em Nhandeara; na EE Pedro Teixieira de Queiroz, em Novo Horizonte; e na EE Professora Sarah Arnoldi Barbosa, em Votuporanga.

O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira, 29, com a publicação no Diário Oficial do Estado. No total, cem escolas em todo o estado de São Paulo vão integrar o Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM), alcançando cerca de 50 mil estudantes. A definição das unidades ocorreu após três rodadas de consulta pública realizadas em 2024, que envolveram 302 comunidades escolares. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP), foram registrados mais de 106 mil votos, com 87% de aprovação à proposta.