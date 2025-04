Mulher denuncia agressão de marido, cunhada e amiga em Penápolis

Uma mulher desempregada de 37 anos procurou a delegacia de polícia de Penápolis na tarde desse domingo, 27, para denunciar uma agressão sofrida em uma propriedade rural do município. O principal agressor, segundo relato da vítima, seria seu companheiro, um retireiro de 46 anos

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi até a residência para recolher seus pertences e desocupar o imóvel, após uma discussão em outro local. Enquanto organizava suas coisas, o companheiro chegou alterado e passou a ofendê-la verbalmente com xingamentos como "vagabunda" e "biscate". Logo em seguida, o homem começou a agredi-la com socos.

Durante a confusão, a cunhada da vítima e uma amiga dela também passaram a desferir tapas em seu rosto. A mulher relatou que manteve um relacionamento de 21 anos com o retireiro, com quem teve três filhos. Ela também destacou que o agressor costuma ficar ainda mais violento após ingerir bebidas alcoólicas.