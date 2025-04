Araçatuba reduz acidentes de trânsito em quase 30% em março

A região de Araçatuba registrou uma queda expressiva no número de sinistros de trânsito com vítimas em março deste ano. Segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas viárias gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), houve uma redução de 29% nos acidentes em relação ao mesmo mês do ano passado: foram 204 ocorrências contra 288 em março de 2024.

O número de mortes no trânsito também diminuiu. Foram doze óbitos registrados em março deste ano, contra quatorze no mesmo período de 2024, uma redução de 14%. No acumulado do ano, a retração no total de acidentes na região já chega a 37%, colocando Araçatuba entre as áreas com melhor desempenho entre as vinte superintendências do Detran-SP no estado.

O principal fator para a melhora dos índices foi a queda nos acidentes fatais envolvendo motociclistas. As mortes nesta categoria diminuíram 57% em março, passando de sete para três óbitos.

Cenário estadual