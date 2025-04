Homem é detido por tráfico de drogas no Água Branca em Araçatuba

A equipe de Ações Especiais de Polícia (BAEP), após receber informações sobre a venda de drogas em uma casa no bairro Água Branca, em Araçatuba, neste domingo (27), deslocou-se até o local para averiguação. No endereço, três indivíduos foram abordados e, com autorização, foi realizada uma busca no imóvel.

Durante a ação, os policiais encontraram 202 gramas de pasta base de cocaína, 464 eppendorfs com cocaína, uma balança de precisão e R$ 724 em dinheiro.

O principal suspeito admitiu o envolvimento com o tráfico. Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.