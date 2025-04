Homem é flagrado furtando fios em prédio público desativado

Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na manhã de sexta-feira, 25, no bairro Peliciari, em Andradina. O desempregado foi surpreendido pela Polícia Militar retirando fios elétricos de um prédio público desativado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um alicate e um saco onde já estavam reunidos cerca de seis quilos de fios e chapas metálicas retirados do antigo prédio da Secretaria Municipal de Saúde. A perícia esteve no local e registrou a ocorrência.

O suspeito foi levado ao 2º Distrito Policial da cidade, onde teve a prisão confirmada. A Justiça estipulou fiança de R$ 750, mas até o fechamento do boletim o valor não havia sido pago.