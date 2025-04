Mulher é detida com uso de força e acusa PM de agressão

De acordo com o boletim de ocorrência registrado naquela noite, a mulher foi abordada durante uma fiscalização de rotina. Quando solicitada a apresentar os documentos de identificação, ela teria se recusado e, ainda segundo o registro, proferido ofensas contra os policiais, afirmando ter vínculos com pessoas influentes.

A ocorrência, já considerada delicada, ganhou novos contornos com a divulgação de um áudio no qual o marido da mulher alega que ela foi agredida pelos agentes durante a ação.

Uma abordagem policial durante operação conjunta entre o Detran e a Polícia Militar, realizada na noite de quarta-feira (23), na avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba , terminou com a detenção de uma mulher de 41 anos, acusada de desobediência.

A recusa em cooperar teria motivado os agentes a darem voz de prisão. Conforme o boletim, foi necessário o uso de força física para retirá-la do veículo. No interior do carro estavam duas filhas menores de idade, que presenciaram a situação. O filho mais velho da mulher compareceu ao local e ficou responsável pelas crianças e pelo automóvel, que foi vistoriado — sem que fosse encontrado qualquer item ilícito.

A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foi elaborado um termo circunstanciado por desobediência. Após os trâmites legais, ela foi liberada.

Denúncia de agressão ganha repercussão

Na manhã desta quinta-feira (24), um áudio gravado por um homem que se identifica como marido da mulher detida passou a circular em grupos de WhatsApp da região. No material, ele afirma que a esposa foi agredida por policiais militares durante a abordagem e teria sofrido lesões. Ainda segundo o conteúdo do áudio, a mulher registrou um boletim de ocorrência contra os agentes, relatando as supostas agressões.