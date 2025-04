Defesa Civil intensifica remoção de fios soltos em Birigui

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Secretaria de Mobilidade Urbana, está intensificando a remoção de fios soltos, caídos ou enroscados em árvores, postes, placas de sinalização e outras estruturas das vias públicas.

Esses fios, frequentemente abandonados por empresas de telefonia e internet, representam um perigo real para pedestres, ciclistas e motoristas, colocando em risco a vida e a integridade física da população.

Além do risco direto, os acidentes causados por esses fios geram impactos financeiros e sociais significativos, como despesas médicas públicas e privadas, afastamento do trabalho, redução da renda familiar, encargos previdenciários e custos com atendimentos emergenciais e serviços públicos.