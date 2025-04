Homem é preso por atraso em pensão alimentícia em Aracanguá

Durante um patrulhamento rural realizado pela equipe da Atividade Delegada, policiais militares prenderam um homem que era procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia, na noite dessa quarta-feira, 2. A ação ocorreu em um condomínio na vicinal Modesto Duarte Pires, em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo informações da polícia, a equipe, composta pelo Cabo Leandro e Soldado Juliana, avistou um homem sentado em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente no imóvel. Diante do comportamento suspeito, os policiais realizaram a abordagem e, após consulta ao sistema, constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto. O homem foi então conduzido à delegacia, onde permaneceu detido.

Atividade Delegada

O comandante do grupamento, Sargento Ramos, ressaltou a importância da Atividade Delegada para reforçar a segurança na região. "Com a implantação do Patrulhamento Rural, conseguimos intensificar a prevenção e a repressão imediata ao crime, proporcionando mais tranquilidade para os moradores da área rural", afirmou.