Araçatuba tem 98,3% da população em áreas urbanas, aponta Seade

O estudo apontou que a Região Administrativa de Araçatuba tem um grau de urbanização de 93%, registrando um crescimento de 0,9 ponto percentual em relação ao último levantamento. Apesar do avanço, a região ainda apresenta desafios estruturais quando comparada a outras localidades do estado.

Em comparação com 2010, houve crescimento de 3.187.555 habitantes no total, com aumento de 3.449.693 entre a população urbana e queda de 262.138 na rural. A proporção da população urbana era de 95,9% para 4,1% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,9 ponto percentual em 12 anos.

Levantamento da Fundação Seade divulgado nesta semana, com base nos dados dos últimos Censos do IBGE de 2010 e 2022, mostram que a população do estado de São Paulo ficou mais urbana. Do total de 44.411.238 de habitantes em 2022, 42.997.899 viviam na região urbana (96,8%) e 1.413.339 (3,2%) no meio rural.

Para efeito de comparação, a Região Metropolitana de São Paulo possui um grau de urbanização de 99,2%, enquanto Ribeirão Preto atinge 98%, e São José do Rio Preto alcança 94,6%. A região com maior índice é Santos, com 99,6%, e a menor é Registro, com 75,1%.

Lavínia entre as 20 cidades menos urbanizadas

Dentre as cidades paulistas com menor urbanização que fazem parte da região, Lavínia aparece na lista com um índice de apenas 43,1%, evidenciando uma realidade diferente das grandes concentrações urbanas do estado. O município está ao lado de outras cidades com baixos índices, como Pedra Bela (27,0%) e Barra do Chapéu (36,8%).

Na região de Araçatuba, o grau de urbanização era de 93% em 2022. As cidades de Araçatuba e Birigui tinham o maior índice. Veja na tabela abaixo: