Homem é esfaqueado e internado em Araçatuba

Um homem foi internado na noite de quarta-feira, 19, na Santa Casa de Araçatuba, após ser ferido com golpes de faca. A identidade da vítima não foi divulgada. Segundo as informações divulgadas na quinta-feira, 20, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, que teria ocorrido no bairro Residencial Atlântico.

A vítima já havia passado por cirurgia quando a polícia foi informada do caso. Durante visita ao hospital, os agentes apuraram que o homem sofreu três facadas, sendo uma no abdome e duas no antebraço direito. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele não corria risco de morte, conforme informado pela equipe médica.

A vítima não soube indicar onde foi atacada. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio.