Homem tenta assassinar conhecido em condomínio de Birigui

Na manhã desta quinta-feira, 20, um homem tentou matar um conhecido em um condomínio no bairro Toselar, em Birigui. Ele já foi identificado pela polícia.

Segundo o delegado Nilton Aparecido Marinho, o autor foi até o condomínio da vítima e acionou o interfone para chamá-la. No momento em que a vítima saía para atendê-lo, o agressor aproveitou a saída de um veículo para entrar no local. Assim que a encontrou, disparou três vezes, atingindo-a no pé e na perna, causando ferimentos leves.

Após o ataque, o autor fugiu. Moradores acionaram a Polícia Militar, que esteve no local. A vítima foi socorrida pelo resgate e levada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Investigação

O local foi preservado para a perícia, sob coordenação da equipe do Dr. Nilton Marinho. Após receber alta, a vítima prestou depoimento no 2º Distrito Policial e relatou que a tentativa de homicídio pode ter sido motivada por uma dívida envolvendo negociações de carros.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. O autor já foi identificado, mas continua foragido.