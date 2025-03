Operação resgata aves silvestres mantidas ilegalmente

Uma operação da equipe de patrulhamento ambiental resultou na apreensão de quatro aves silvestres nativas mantidas ilegalmente em cativeiro em uma residência no município de Andradina. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (19), após uma denúncia recebida via COPOM, que levou os agentes a constatarem a presença das seguintes espécies: uma arara-canindé, uma jandaia-coquinho, um papagaio-verdadeiro e um periquitão-maracanã.

Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental contra a responsável, com aplicação de uma multa simples no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A infração está enquadrada no artigo 25, parágrafo 3º, inciso III, da Resolução SIMA 005/2021, que proíbe a posse de espécimes da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental competente.

A ocorrência será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil por meio de ofício, uma vez que a conduta também infringe o artigo 29 da Lei 9.605/98, que trata de crimes ambientais.

Vale destacar que a arara-canindé está na lista de espécies ameaçadas de extinção, o que reforça a gravidade do caso. A infratora foi orientada a comparecer ao Atendimento Ambiental na data e horário agendados para esclarecimentos e demais providências.