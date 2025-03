Advogado morre após colisão e explosão em rodovia de Andradina

O advogado Carlos Eduardo Moreno Macedo, de 42 anos, morreu na noite dessa sexta-feira, 14, após um grave acidente na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), conhecida como Rodovia da Integração, em Andradina. O acidente ocorreu por volta das 19h, quando o advogado colidiu seu veículo, um Fiat Fastback, frontalmente contra um caminhão Volvo FH 500 6X2T que transportava bovinos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, Carlos Eduardo conduzia seu veículo em direção a Nova Independência. No km 185,5, por motivos ainda desconhecidos, ele invadiu a pista contrária, resultando na colisão com o caminhão. O impacto foi tão violento que o carro pegou fogo, e o advogado não sobreviveu, morrendo no local.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, mas devido ao incêndio que se alastrava, foi necessário abrir a carroceria para soltar os bovinos que estavam sendo transportados, a fim de evitar um incêndio maior. Como medida de segurança, a rodovia foi totalmente interditada. Por volta das 22h30, o trânsito foi liberado utilizando o sistema "Pare e Siga".