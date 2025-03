Idosa procura a polícia após cuidadora realizar compras no cartão

Uma idosa de 88 anos, de Araçatuba, procurou a delegacia de polícia na tarde da última quinta-feira, 13, para registrar um crime que teria sido cometido por sua própria cuidadora.

De acordo com a vítima, ela contratou a cuidadora para auxiliá-la com os cuidados básicos devido às suas comorbidades e à idade avançada. Com o tempo, a idosa criou confiança na cuidadora e começou a passar seu cartão para que ela realizasse compras em seu nome. No entanto, a cuidadora se aproveitou da situação, fazendo compras para si mesma sem a autorização da idosa.

A desconfiança da vítima aumentou quando ela acessou sua conta e percebeu que não tinha saldo. Ao visitar o banco, a gerente apresentou uma lista das diversas compras realizadas pela cuidadora. A idosa, então, separou as despesas que não correspondiam a suas solicitações.