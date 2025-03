Mortandade de peixes no Tietê preocupa moradores de Barbosa

Moradores de Barbosa estão alarmados com a presença de peixes e camarões mortos às margens do rio Tietê. Além da grande quantidade de animais sem vida, a coloração esverdeada da água e o mau cheiro vêm causando desconforto na região.

Imagens registradas no local mostram a água densa e repleta de algas, o que pode estar relacionado ao despejo de esgoto doméstico ou industrial, vinhaça ou fertilizantes agrícolas. A proliferação descontrolada dessas algas reduz o oxigênio disponível na água, prejudicando a fauna aquática e dificultando a navegação. Vale lembrar que o período da piracema no Estado de São Paulo em 2025 terminou no dia 28 de fevereiro.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que está apurando, por meio da unidade do noroeste paulista, se houve coleta de material para análise e identificação da possível origem da contaminação.