Prefeitura inicia recapeamento de R$ 1,5 mi em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba deu início nesta terça-feira, 11, a um conjunto de obras de recapeamento, melhorando 4,6 quilômetros de vias na área urbana. Estão sendo atendidos 16 trechos de ruas, em um investimento total de R$ 1.558.747,49.

A maior parte das vias que estão recebendo as melhorias está no bairro Água Branca, mas inclui ainda trechos dos bairros Pinheiros e Umuarama.

O prefeito Lucas Zanatta, a vice-prefeita Nice Zucon, a presidente do Conselho Deliberativo Municipal do Fundo Social de Solidariedade, Priscilla Zanatta, e o vereador Denilson Pichitelli foram ao Água Branca para acompanhar o início do serviço. O prefeito falou com moradores do bairro e ressaltou a relevância das obras. "Nosso compromisso é melhorar a infraestrutura viária da cidade, oferecendo mais segurança e conforto para condutores e pedestres”, ressaltou.