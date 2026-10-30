SRA. DJANIRA ELIZA SAMPAIO LIBARDI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Waldomiro Sampaio e da Sra. Laura Rodrigues Sampaio, era casada com o Sr. Misael Braz dos Santos; deixa a filha: Anna Caroline Sampaio Libardi Rosa, casada com o Sr. Frederico Rosa. Deixa a neta Laura Sampaio Libardi Rosa, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LINO SERAFIM DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Clemente Coelho dos Santos e da Sra. Mariana Cardoso de Oliveira, era casado com a Sra. Marina Pires dos Santos Oliveira; deixa os filhos: Angelica de Fatima Pires Coelho de Oliveira, casada com o Sr. Marcos Antonio Coelho de Oliveira; Altair de Fatima Pires de Oliveira, casado com a Sra. Gislaine Renata da Silva; Cleia Marcia Santos Oliveira; Robson Pires de Oliveira, casado com a Sra. Josiele Rocha Viana e Isabel Pires dos Santos Oliveira, casada com o Sr. José Adilson da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. MOACIR DONIZETI GUIÃO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Cristiano Guião e da Sra. Lucia Guião, era casado com a Sra. Neusa Eide Pereira Guião; deixa os filhos: Karina Isabel Guião Pinheiro, casada com o Sr. Alexandre Pires Pinheiro; André Luis Guião, casado com a Sra. Ligia Maria Bonfim Guião e Amanda Caroline Guião, casada com o Sr. Marcelo Mascarenhas Freitas. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.