SRA. DJANIRA ELIZA SAMPAIO LIBARDI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Waldomiro Sampaio e da Sra. Laura Rodrigues Sampaio, era casada com o Sr. Misael Braz dos Santos; deixa a filha: Anna Caroline Sampaio Libardi Rosa, casada com o Sr. Frederico Rosa. Deixa a neta Laura Sampaio Libardi Rosa, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LINO SERAFIM DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Clemente Coelho dos Santos e da Sra. Mariana Cardoso de Oliveira, era casado com a Sra. Marina Pires dos Santos Oliveira; deixa os filhos: Angelica de Fatima Pires Coelho de Oliveira, casada com o Sr. Marcos Antonio Coelho de Oliveira; Altair de Fatima Pires de Oliveira, casado com a Sra. Gislaine Renata da Silva; Cleia Marcia Santos Oliveira; Robson Pires de Oliveira, casado com a Sra. Josiele Rocha Viana e Isabel Pires dos Santos Oliveira, casada com o Sr. José Adilson da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MOACIR DONIZETI GUIÃO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Cristiano Guião e da Sra. Lucia Guião, era casado com a Sra. Neusa Eide Pereira Guião; deixa os filhos: Karina Isabel Guião Pinheiro, casada com o Sr. Alexandre Pires Pinheiro; André Luis Guião, casado com a Sra. Ligia Maria Bonfim Guião e Amanda Caroline Guião, casada com o Sr. Marcelo Mascarenhas Freitas. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. PEDRO DE GODOY Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Benedicto de Godoy e da Sra. Eugenia dos Santos, era casado com a Sra. Maria de Lurdes Furlan de Godoy; deixa as filhas: Lucilene Aparecida de Godoy Menochelli, casada com o Sr. Sergio Menochelli; Lucimeire de Lurdes de Godoy Campos, casada com o Sr. Umberto Luiz Ferraz de Campos e Luciane Cristina de Godoy Jamarino, casada com o Sr. Marcio Jamarino. Deixa irmã, sobrinhos, os netos Camila, Gisele, Lucas, Giovana, Eduardo, Amanda e Cauã, Deixa também o bisneto Luan, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SAMUEL BATISTA ALVES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho da Sra. Maria Laurinda Alves, falecida, era casado com a Sra. Maria Aparecida de Castro Alves; deixa os filhos: Ana Paula de Castro Quadrado, casada com o Sr. José Mário Quadrado; Anderson Cesar de Castro, casado com a Sra. Andressa Gomes; Bruno Castro Alves, casado com a Sra. Vanessa Mendes de Souza; Julio Cesar de Castro Alves, casado com a Sra. Alessandra Rodrigues dos Santos; Pamela Tais de Castro Alves Gouveia, casada com o Sr. Rogerio Gouveia; Jocelaine Aparecida de Castro Alves; Roselaine Aparecida de Castro Alves e Valdir Aparecido de Castro Alves, falecido. Deixa netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VALDIRENE APARECIDA VALVERDE Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha dos finados Sr. Orlando Valverde e da Sra. Maria Helena Bicudo Valverde; deixa o filho: Luan Mateo Valverde, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 12h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. YOHAN APARECIDO DAMIANI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Adauto Antonio Damiani e da Sra. Herminia da Conceição Silveira Damiani. Deixa a filha Manuela Damiani, a irmã Amanda Damiani, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante" para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.