O Campeonato Paulista da Série A2 de 2027 terá uma novidade: a volta do mata-mata logo após a primeira fase. A definição foi na tarde desta quarta-feira (28) em reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. A competição terá 21 datas e início em 17 de janeiro com decisão prevista para 12 de maio.
As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, rebaixando os dois últimos à Série A3 de 2028 e classificando os oito melhores ao mata-mata, em que o primeiro enfrenta o oitavo e assim sucessivamente.
Nas quartas e semifinais -quando os acessos são decididos- os confrontos serão definidos de acordo com a campanha na somatória das fases. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Rebaixados da elite deste ano, Ponte Preta e Velo Clube estarão na disputa pelo retorno à elite ao lado de Portuguesa Santista e Marília -que subiram da Série A3- além de Água Santa, Inter de Limeira, Ituano, Linense, Monte Azul, Osasco Sporting, Santo André, São José, Sertãozinho, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba, que estiveram na disputa nesta temporada.
Somente poderão participar da competição treinadores devidamente cadastrados pelos seus clubes no sistema gestão web da CBF, que tenham Licença Honorária, Licença PRO ou Licença A emitida ou de equivalência reconhecida pela CBF, sob pena de multa administrativa ao clube infrator.
ACESSO
O Alvinegro Piracicabano tentará mais uma vez o acesso à Série A1, situação que não acontece desde 2016. Para isso, a diretoria já começou o planejamento com o técnico Fernando Marchiori, com a renovação do elenco. Além do Estadual, o Nhô Quim disputará ainda a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista de Futebol.
A Série A2 de 2027 promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos pelo número de equipes tradicionais que estão na disputa. Todos os clubes da A2 já disputaram a Série A1 pelo menos uma vez – o caçula Osasco Sporting apenas mudou de nome, pois era o Oeste, que muitas vezes jogou a elite do Estado. Vale lembrar que somente os finalistas da Série A2 garantem vaga no Paulistão de 2028.