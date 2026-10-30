O Campeonato Paulista da Série A2 de 2027 terá uma novidade: a volta do mata-mata logo após a primeira fase. A definição foi na tarde desta quarta-feira (28) em reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. A competição terá 21 datas e início em 17 de janeiro com decisão prevista para 12 de maio.

As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, rebaixando os dois últimos à Série A3 de 2028 e classificando os oito melhores ao mata-mata, em que o primeiro enfrenta o oitavo e assim sucessivamente.

Nas quartas e semifinais -quando os acessos são decididos- os confrontos serão definidos de acordo com a campanha na somatória das fases. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.