Concessionária reúne modelos eletrificados, SUVs e veículos comerciais, oferece serviços especializados de pós-venda e prepara a apresentação da picape Tasman para novembro.

A oferta de veículos e serviços automotivos em Piracicaba ganha uma nova opção com a operação da Vecol Kia, iniciada em outubro. Com atendimento voltado à cidade e aos municípios do entorno, a concessionária reúne modelos de diferentes categorias, de SUVs híbridos e elétricos a veículos comerciais, além de uma estrutura dedicada ao pós-venda, com profissionais capacitados pela fabricante e recursos voltados à manutenção e à reparação automotiva.

A operação chega em um momento de transformação da indústria automotiva brasileira, marcado pela diversificação das tecnologias de propulsão e pela busca por veículos que atendam a diferentes necessidades, do deslocamento familiar à atividade profissional.

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que o mercado brasileiro encerrou 2025 com 2,55 milhões de automóveis e comerciais leves emplacados, crescimento de aproximadamente 2,6% em relação ao ano anterior. Considerando os demais segmentos, como motocicletas, caminhões e ônibus, o total ultrapassou 5,1 milhões de unidades. Os números evidenciam a dimensão do setor automotivo nacional e a relevância da estrutura de distribuição e assistência técnica.

Portfólio atende diferentes perfis de consumidores

Entre os destaques estão o Kia Sportage, um dos modelos mais tradicionais da marca no Brasil, e o Stonic. Ambos utilizam tecnologia híbrida leve de 48 volts (MHEV), que auxilia o funcionamento do conjunto motriz e contribui para a eficiência energética, sem permitir a condução exclusivamente elétrica.

A linha inclui ainda o Kia Niro, híbrido convencional (HEV) que combina motor a combustão e propulsão elétrica, com foco na eficiência de consumo. Já o Kia Sorento Turbo Diesel 4x4 oferece sete lugares, 194 cv de potência e 45 kgfm de torque. Para quem prioriza espaço e conforto, o Carnival é uma minivan de luxo com capacidade para até oito ocupantes. Já os SUVs EV5 e EV9 representam as opções totalmente elétricas da fabricante.

A variedade de tecnologias permite atender a diferentes rotinas e condições de uso, oferecendo alternativas para consumidores com necessidades distintas de mobilidade.

Kia Bongo: solução para quem trabalha

No segmento profissional, um dos destaques é o Kia Bongo K2500, veículo comercial leve destinado ao transporte de cargas. O modelo atende a prestadores de serviços, comerciantes, distribuidores e empresas que precisam movimentar mercadorias, especialmente em operações urbanas.

Voltado a quem depende do veículo para trabalhar, o Bongo reforça a presença da marca no segmento comercial, no qual a disponibilidade de assistência técnica também é um fator relevante para a continuidade das atividades.

Além da comercialização, a Vecol Kia oferece serviços de pós-venda, incluindo revisões periódicas, troca de óleo, balanceamento, geometria e funilaria. Os atendimentos são realizados por profissionais capacitados e com treinamento especializado pela fabricante, seguindo os procedimentos técnicos da marca.

A estrutura contempla tanto proprietários de veículos de passeio quanto empresas e profissionais que utilizam seus veículos diariamente e dependem deles para manter suas atividades em funcionamento.

Kia amplia sua presença no mercado regional

Representada oficialmente no Brasil desde 1992 pelo Grupo Gandini, a Kia construiu sua trajetória nacional com veículos utilitários e de passeio, consolidando modelos como o Sportage e expandindo sua atuação para diferentes segmentos.

Em novembro, a Vecol Kia prepara a apresentação da picape Kia Tasman em sua loja de Piracicaba. O modelo marca a entrada da fabricante no segmento de picapes médias e reúne características voltadas ao trabalho e ao lazer, com motorização turbodiesel e tração 4x4 com reduzida.

A chegada da Tasman à concessionária acrescentará uma nova opção para clientes que buscam uma picape para atividades profissionais, uso fora de estrada e deslocamentos cotidianos, complementando a oferta da marca para diferentes perfis de utilização.

Com a operação, Piracicaba passa a contar com mais um ponto de acesso aos veículos Kia e aos serviços de assistência técnica da marca.

Serviço