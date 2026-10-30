No dia 31/10 costuma-se festejar o dia das bruxas... que é uma data popular nos Estados Unidos... mas, que não faz parte da nossa cultura...

Tivemos no Brasil, escritos, folcloristas que muito enriqueceram nosso folclore, nossa história...

E, o maior deles, Monteiro Lobato, imortalizou na literatura brasileira um grande “adversário” das bruxas estrangeiras...