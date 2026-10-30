No dia 31/10 costuma-se festejar o dia das bruxas... que é uma data popular nos Estados Unidos... mas, que não faz parte da nossa cultura...
Tivemos no Brasil, escritos, folcloristas que muito enriqueceram nosso folclore, nossa história...
E, o maior deles, Monteiro Lobato, imortalizou na literatura brasileira um grande “adversário” das bruxas estrangeiras...
O SACI PERERÊ – um super-moleque, de uma perna só, negrinho, sempre com um cachimbinho na boca – que virou o terror de gente malvada... como conta a lenda...
Saci-pererê povoou e ainda hoje – continua sendo lembrado, homenageado, em muitas regiões de nosso Brasil...
Segundo o autor, saci-pererê era aquele moleque “aprontador” – fazia suas traquinagens sempre em defesa do bem... mas de certa forma, induzia crianças e até adultos da época, através de algumas “aprontadas”, a não saírem do caminho certo... nada de maldades com ninguém...
Monteiro Lobato, através do SACI PERERÊ, induzia as pessoas a fazerem apenas o bem, através de brincadeiras inocentes...
Já, as bruxas, da literatura americana, são mais agressivas... assustadoras...
Na verdade, muito mais convincente assustar as crianças com uma bruxa – que pode estar até entre nós – do que com um moleque, negrinho, de uma perna só, que vive nas matas...
Pois é – entre lendas, realidade, como de costume, muitas escolas brasileiras festejam o dia das bruxas... e nosso herói, brincalhão, aprontador, mas bondoso, fica esquecido...
Seria interessante que as escolas brasileiras, que os educadores brasileiros, se interessassem pela nossa rica literatura infantil, infanto juvenil...
Afinal de contas, deveríamos valorizar mais nossos escritores – que povoaram o imaginário infantil.
Quanto às bruxas – traduzindo para o português: “não tenho medo de bruxas... mas que elas existem... existem... “e, pasmem vocês!
Existem em grande número entre nós... até hoje! Pena que como destruímos grande parte de nossas matas... O saci-pererê está cada vez mais afastado de nós...
Apesar disso, e – graças a Deus – ainda existem cidades brasileiras que valorizam nosso folclore – e – não deixam que a literatura estrangeira sufoque nossas crianças…
Completando informações sobre o Saci-pererê..esse livro foi o primeiro livro sobre a lenda que Monteiro Lobato ouvia., recebia recados de pessoas e que ele publicou em 1918.Monteiro Lobato era natural de Taubate ,nasceu em 18/4/1822 e faleceu em 4/7 /1948..Era amigo de Thales Castanho de Andrade
Vivas a Monteiro Lobato!