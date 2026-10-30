Você já reparou como o vape e o pod entraram na vida das pessoas quase sem pedir licença? Basta olhar ao redor, numa festa, na saída da faculdade ou até num encontro entre amigos, para perceber como aqueles aparelhinhos coloridos, com cheiro de fruta e aparência de brinquedo, estão cada vez mais presentes e o que mais me preocupa é justamente isso, a facilidade com que algo tão prejudicial passou a ser visto como uma coisa normal, quase inocente.

Muitos adolescentes que jamais pensariam em acender um cigarro experimentam um pod sem enxergar nisso o mesmo perigo. Afinal, não tem aquele cheiro forte, não deixa cinzas e ainda vem com sabores que parecem feitos para agradar. Só que, por trás dessa aparência bonita, pode existir uma quantidade elevada de nicotina, uma substância que causa dependência e faz com que aquela experiência de curiosidade vá, aos poucos, se transformando em necessidade.

E eu fico pensando no que leva tanta gente a experimentar, claro que existe a curiosidade, mas existe também aquela vontade enorme de fazer parte, de não ficar de fora da conversa, de ser aceito pelos amigos. Quem já teve um adolescente em casa sabe o quanto o olhar do outro pesa nessa fase da vida. Às vezes, dizer não parece muito mais difícil do que simplesmente acompanhar o grupo, mesmo quando alguma coisa lá dentro avisa que talvez não seja uma boa ideia.