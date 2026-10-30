O cursinho popular “Paulo Freire”, que foi criado na cidade por iniciativa da Apeoesp e da deputada estadual Professora Bebel (PT), terá neste sábado, dia 31 de outubro, a sua primeira feira de profissões, a partir das 8h30, na EE Sud Mennucci. O evento é voltado a apresentar aos mais de 400 estudantes do cursinho popular, assim como a outros estudantes da cidade, as diversas profissões no país, contribuindo para que possam fazer sua escolha na área que pretendem disputar nos vestibulares de fim de ano.

Esta feira de profissões é fruto de uma parceria do cursinho Paulo Freire, Apeoesp e a FATEP (Faculdade de Tecnologia de Piracicaba) e terá profissionais de todas as áreas, sendo marcada por apresentação cultural, às 9 horas, palestras, rodas de conversa e a troca de conhecimento entre os palestrantes e os estudantes.

Entre os profissionais que estarão apresentando suas experiências nesta feira estão a própria deputada estadual Professora Bebel, professora da rede estadual de ensino, que falará sobre a formação de letras e português; Michele Totti, atual superintendente estadual da do INSS, que abordará direito e previdência social; Maria Eliete Fernandes Corrêa Barbosa, na área da educação; Gustavo Erler Pedrozo, professor de história e sociologia; Renan Negri, da área de sociologia; Leonardo Cláudio e Danilo Corrêa Barbosa, química; Vinícius Felipe Basso, engenharia da computação; Márcio Fessel, Física, e Edson Beraldi, geografia; Vitória Pessotti, Economia; José Eraldo Stênico, direito; Suzane Stênico, administração; Leonor Solano Gonzalez , arte terapia; Orjana Pacheco, psicologia; Juliane Wille, nutricionista; Alessandra Cozzo, nutrição e coordenadora do curso na ETEC; Wilson Joaquim da Cruz Júnior, personal/policial; Lilian Amalia Droghetti, gastronomia; Antonio Oswaldo Storel, cirurgião dentista; Maria Eliete Fernandes Corrêa Barbosa, educação; Thiago Jhonatha Fernandes Silva, veterinário; Bea Bragion, fisiologia; Camila Gabriel da Cruz e Giulia Geraldini Vitti (fisioterapia); Ana Beatriz Volpato (biomedicina), Ida Maria Stênico Correr, farmácia; Marcelo Bandini Barbosa, medicina/enfermagem; e Adelino Francisco, filosofia.