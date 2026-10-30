A Apeoesp e a deputada estadual Professoram Bebel (PT), que também é presidenta da entidade, preparam, mais uma vez, uma grande mobilização, com protestos, para a próxima terça-feira, dia três de novembro, no período da tarde, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contra o PL 1316/2025, do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estabelece a reforma administrativa na educação. A mobilização é porque o governador Tarcísio de Freitas decidiu jogar peso e a propositura deverá constar da pauta das sessões da Assembleia Legislativa.

A Apeoesp e o mandato popular da deputada Professora Bebel têm conseguido, desde o ano passado, numa grande articulação, com a participação de professores, estudantes, pais de alunos e lideranças de diversas regiões do Estado de São Paulo, impedir a votação do Projeto de Lei 1316/2025, a chamada Reforma Administrativa da Educação, através de diversas manifestações, e ocupação das galerias da Assembleia Legislativa.

Porém, incapaz de impor sua vontade, até o momento, tendo em vista que há resistências entre os próprios deputados governistas, Bebel diz que o governador Tarcísio de Freitas mais uma vez busca a votação do projeto. “Vamos nos mobilizar e mostrar que estamos unidos e mobilizados. Vamos lotar a Alesp e impedir mais uma vez esta votação que trará inúmeros prejuízos ao magistério paulista!”, destaca.