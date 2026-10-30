A Apeoesp e a deputada estadual Professoram Bebel (PT), que também é presidenta da entidade, preparam, mais uma vez, uma grande mobilização, com protestos, para a próxima terça-feira, dia três de novembro, no período da tarde, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contra o PL 1316/2025, do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estabelece a reforma administrativa na educação. A mobilização é porque o governador Tarcísio de Freitas decidiu jogar peso e a propositura deverá constar da pauta das sessões da Assembleia Legislativa.
A Apeoesp e o mandato popular da deputada Professora Bebel têm conseguido, desde o ano passado, numa grande articulação, com a participação de professores, estudantes, pais de alunos e lideranças de diversas regiões do Estado de São Paulo, impedir a votação do Projeto de Lei 1316/2025, a chamada Reforma Administrativa da Educação, através de diversas manifestações, e ocupação das galerias da Assembleia Legislativa.
Porém, incapaz de impor sua vontade, até o momento, tendo em vista que há resistências entre os próprios deputados governistas, Bebel diz que o governador Tarcísio de Freitas mais uma vez busca a votação do projeto. “Vamos nos mobilizar e mostrar que estamos unidos e mobilizados. Vamos lotar a Alesp e impedir mais uma vez esta votação que trará inúmeros prejuízos ao magistério paulista!”, destaca.
A mobilização para tentar impedir esta votação, como explica a Professora Bebel, é porque este projeto é mais um ataque aos professores, uma vez que amplia hipóteses de remoção, condiciona promoção e evolução na carreira à avaliação desempenho e possibilita que diversas regras possam feitas a partir de decreto, assim como muda o tratamento das faltas, estabelecendo a retomada das chamadas faltas-dia pela somatória de faltas-aula. “Enfim, são diversas medidas que atacam a nossa categoria. Portanto, é preciso um grande movimento para barrar este que representa o desmonte da carreira do magistério na rede estadual de ensino”, ressalta a deputada Professora Bebel.