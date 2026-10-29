SR. ALCIDIAS MORAES CALDERAN Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Damiano de Moraes e da Sra. Margarida Calderan de Moraes, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho do Sr. Almerindo Barbosa de Oliveira, falecido, e da Sra. Terezinha Frutuoso Duarte, era casado com a Sra. Vaneide Aragão dos Santos de Oliveira; deixa os filhos: Vanessa Santos de Oliveira, casada com o Sr. Helder Roberto de Oliveira; Regiane Santos de Oliveira Souza, casada com o Sr. Isaias Oliveira de Souza e Cyntia Santos de Oliveira Saes, casada com o Sr. Gilberto Correa Saes. Deixa irmãos, netos, bisneto, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "Premium", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. IDA MAESTRELLO CANETTO Faleceu dia 29/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 102 anos de idade e era viúva do Sr. Angelo Canetto. Era filha do Sr. José Maestrello e da Sra. Maria Pansonato, falecidos. Deixa os filhos: Maria Aparecida Canetto da Silva viúva de José Domingos da Silva, Celia Canetto Bertazzoni viúva de Pedro Bertazzoni, José Canetto casado com Ordalia Susete Canetto, Heloisa Canetto Elias casada com Antonio Tarciso Elias, Sueli Canetto Victor casada com Dirceu Victor, Julio Cesar Canetto, falecido, Julia Regina Canetto Dalloca casada com José Herminio Cury Dalloca, Selma Canetto Biscalchim casada com Vitorio Aparecido Biscalchim, Sonia Sandra Canetto Bellote casada com Valdemir Vitório Bellote, Denise Angélica Canetto viúva de Henrique Lunetta Junior, Luciana Canetto Fernandes casada com Luis Antonio Fernandes. Deixa 22 netos, 23 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 3 “Dálias”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.