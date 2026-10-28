Fale-se o que se quiser; proteste-se, discorde-se, negue-se. Mas a realidade inegável – e, ainda outra vez, confirmada – está em que o sr. Luiz Ignácio Lula da Silva é o maior líder popular que este país já conheceu. E que dificilmente surgirá outro com o mesmo magnetismo de conquistar o povo e de, por este, ser amado. Torna-se expressão realmente mundial, igualando-se a Roosevelt que, no entanto, faleceu antes de concluir o quarto mandato nos Estados Unidos. Reconhecer tal evidência – mais do que ato de humildade – é questão de honestidade moral.

Este articulista votou para a presidência da República ao mal completar seus 19 anos de idade. Foi no já longínquo 1960. Ao contrário do que muitos insistem atualmente, havia, sim, polarizações, extremismos, radicalidades. Não apenas no Brasil, mas no mundo. Iniciara-se a chamada “Guerra Fria”. Cuba revelava-se, então, modelo de resistência às ditaduras impostas à América Latina. Fidel Castro era considerado herói sul-americano, com Che Guevara tornando-se como que ídolo de uma juventude internacional. Tudo eram sonhos, esperanças. Até mesmo a radicalidade fazia parte da aventura daqueles “Anos Dourados”. Que duraram pouco. Mas, inesquecíveis.

O golpe militar – com manifesto apoio do governo dos Estados Unidos – trouxe-nos duas décadas de “Anos de Chumbo”, apesar de realizações que não podem ser negadas. Todas elas, no entanto, ao preço da perda da liberdade de um povo. Por isso, a um custo que lhe roubou muito de sua importância. Foi quando, já no final dos 1970, apareceu um jovem que nos parecia tresloucado, operário e sindicalista destacando-se por sua audácia e valentia. E tão aparentemente pretensiosas pareciam que o moço decidiu criar até mesmo um partido político: o dos Trabalhadores, um certo PT.