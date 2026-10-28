Se alguém me contasse que um profissional poderia perder o emprego por votar em um candidato diferente daquele escolhido pelo empregador, eu teria dificuldade em acreditar. Mas presenciei essa realidade. Nas últimas eleições presidenciais, uma expressão ganhou espaço no debate público: assédio eleitoral. Um termo desconhecido por muitos passou a revelar situações que exigem reflexão sobre os limites do poder nas empresas.

Imagine um empregado com anos de casa, dedicado e competente, cujo valor passa a ser questionado por sua preferência política. Seu trabalho continua o mesmo. A confiança, porém, desaparece depois de uma publicação nas redes sociais. Quando a escolha eleitoral vira critério para manter um emprego, a gestão ultrapassa um limite.

Em tempos de polarização, listas, rótulos e mensagens de exclusão circulam facilmente. Permitir que essa lógica entre na empresa pode transformar colegas em adversários. Ninguém se torna melhor ou pior profissional por votar à direita ou à esquerda, aliás, a competência e responsabilidade não têm filiação partidária.