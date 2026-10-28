O cético é aquele que duvida, pergunta e não engole qualquer conversa. Na ciência, na educação e na filosofia, isso ajuda a descobrir a verdade. Na política, evita engolir promessas de candidatos que oferecem banquetes e entregam marmitas vazias.

Mas, quando a dúvida passa da conta, ninguém presta, nada funciona e até o cozinheiro vira suspeito! O sujeito desconfia tanto que, quando a felicidade bate à porta, pergunta quem mandou e qual é o interesse.

Já o acético, nesta brincadeira com as palavras, representa quem perdeu o gosto pela vida. Tudo lhe parece sem graça: o trabalho, a arte, o amor e até o domingo! Literalmente, acético se relaciona ao ácido acético, presente no vinagre. Não confundir também com asséptico, aquilo que está livre de contaminação. Por analogia, o asséptico seria quem evita tanto os riscos e as emoções que acaba vivendo numa redoma.