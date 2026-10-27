PROFESSOR: DR. ANIVALDO PEDRO COBRA Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Lucia Pedreira Cobra. Era filho do Sr. Pedro Cobra e da Sra. Andreza Sartini Cobra, falecidos. Deixa os filhos: Nivo Luis Cobra, falecido, Ana Lucia Pedreira Cobra F. Lacorte casada com Mario Celso Fernandes Lacorte, Ivan Marcos Cobra, Marina Andreza Pedreira Cobra, Paulo Eduardo Cobra casado com Gisele Cardoso. Deixa os netos: Luis Eduardo Cobra Lacorte, Marina Cobra Lacorte, Vitória Helena Biazini Cobra. Deixa os bisnetos: Maite da Matta Lacorte, Pedro Lacorte Nogueira, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 29/10/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 5 “Orquídeas”, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

MENINA: BEATRIZ DE OLIVEIRA VIEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Guilherme da Silva Vieira e da Sra. Maria de Oliveira. Deixa avós, tios, primos, demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h50 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. EDIMEIA FRANCISCO ZEM Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Manoel Francisco Filho e da Sra. Ester Silveira Santos, era viúva do Sr. Orivaldo Zem; deixa os filhos: Orivaldo Zem Filho, casado com a Sra. Eliane de Mello Zem; Edimeia Angela Zem, casada com o Sr. Paulo Cesar Gadotti e Anderson Zem, casado com a Sra. Priscila Pavanello Zem. Deixa irmãs, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.