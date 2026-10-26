JOVEM. CLAUDINEI APARECIDO FORTINI JUNIOR Faleceu dia 24/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 24 anos de idade e era filho do Sr. Claudinei Aparecido Fortini e da Sra. Maria dos Reis Camargo. Deixa a filha: Isis Helena Fortini. Deixa os irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ARIOVALDO ROBERTO DE TOLEDO RUBIA Faleceu na cidade de São Paulo - SP, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Salvador Rubia e da Sra. Clotilde de Toledo Rubia, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ALCEU APARECIDO MISCHIATTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Alcides Mischiatti e da Sra. Dilecta Nalessio Mischiatti, era casado com a Sra. Claudete do Carmo Martins Mischiatti; deixa os filhos: Rodrigo Martins Mischiatti, casado com a Sra. Adriana Moreti e Rafael Martins Mischiatti. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. DEUSDETE MARIA DOS SANTOS Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Alberto Sebastião dos Santos. Era filha do Sr. Inocêncio do Carmo e da Sra. Ana Maria das Flores, falecidos. Deixa os filhos: Marli Maria Vieira de Lima, falecida, que foi casada com Milton Vieira de Lima, Carlos Alberto dos Santos casado com Maria Elaine Rodrigues dos Santos, Ari Alberto dos Santos, Abigail Maria de Abreu viúva de Elzebio Miguel de Abreu, Gessi Maria Teixeira viúva de Alcides Teixeira, Oseias Alberto dos Santos, Eli Alberto dos Santos, Levi Alberto dos Santos, Alberto Sebastião dos Santos Junior. Deixa netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. IDALINA BORTOLETTO DA SILVA Faleceu dia 24/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Jose da Silva. Era filha do Sr. Jorge Bortoletto e da Sra. Elisa Pezzato, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisa da Silva Romanini, falecida que foi casada com Pedro Elias Romanini; Cecilia Maria da Silva Oliveira, falecida que foi casada com José Cicero de Oliveira; Diva Inês da Silva Artur casada com João Humberto Artur; José Claudio da Silva, falecido que foi casado com Marilene Correa da Silva, falecida; Célia Aparecida da Silva Valverde viúva de Waldemar Valverde. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 01 “Margaridas”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. IRENE MARIA VICENTINI SARKIS Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Emilio Sarkis. Era filha do Sr. Antonio Vicentini e da Sra. Luisa Buscariol, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.