SR. ALCEU APARECIDO MISCHIATTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Alcides Mischiatti e da Sra. Dilecta Nalessio Mischiatti, era casado com a Sra. Claudete do Carmo Martins Mischiatti; deixa os filhos: Rodrigo Martins Mischiatti, casado com a Sra. Adriana Moreti e Rafael Martins Mischiatti. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ARIOVALDO ROBERTO DE TOLEDO RUBIA Faleceu na cidade de São Paulo - SP, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Salvador Rubia e da Sra. Clotilde de Toledo Rubia, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM. CLAUDINEI APARECIDO FORTINI JUNIOR Faleceu dia 24/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 24 anos de idade e era filho do Sr. Claudinei Aparecido Fortini e da Sra. Maria dos Reis Camargo. Deixa a filha: Isis Helena Fortini. Deixa os irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. DEUSDETE MARIA DOS SANTOS Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Alberto Sebastião dos Santos. Era filha do Sr. Inocêncio do Carmo e da Sra. Ana Maria das Flores, falecidos. Deixa os filhos: Marli Maria Vieira de Lima, falecida, que foi casada com Milton Vieira de Lima, Carlos Alberto dos Santos casado com Maria Elaine Rodrigues dos Santos, Ari Alberto dos Santos, Abigail Maria de Abreu viúva de Elzebio Miguel de Abreu, Gessi Maria Teixeira viúva de Alcides Teixeira, Oseias Alberto dos Santos, Eli Alberto dos Santos, Levi Alberto dos Santos, Alberto Sebastião dos Santos Junior. Deixa netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IDALINA BORTOLETTO DA SILVA Faleceu dia 24/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Jose da Silva. Era filha do Sr. Jorge Bortoletto e da Sra. Elisa Pezzato, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisa da Silva Romanini, falecida que foi casada com Pedro Elias Romanini; Cecilia Maria da Silva Oliveira, falecida que foi casada com José Cicero de Oliveira; Diva Inês da Silva Artur casada com João Humberto Artur; José Claudio da Silva, falecido que foi casado com Marilene Correa da Silva, falecida; Célia Aparecida da Silva Valverde viúva de Waldemar Valverde. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 01 “Margaridas”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IRENE MARIA VICENTINI SARKIS Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Emilio Sarkis. Era filha do Sr. Antonio Vicentini e da Sra. Luisa Buscariol, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSE CARLOS GARIBALDI Faleceu dia 25/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Isabel Granelli Garibaldi. Era filho do Sr. Jose Garibaldi Filho e da Sra. Carmem Cardenas Garibaldi, falecidos. Deixa a filha: Mirian Grasiela Garibaldi Aragão casada com Ivan Henrique Aragão. Deixa neto, irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LAIRDE MEDEIROS DA SILVA Faleceu dia 24/10/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Leonel Medeiros e da Sra. Victoria Borges, era casada com o Sr. Obede da Silva, deixa os filhos: Otinael Raoilson da Silva; Osmar Robson da Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Ivete da Silva; Osmir Reginaldo da Silva casado com a Sra. Lucia Cristina da Silva; Osemir Renato da Silva, falecido; Osmair Reinaldo da Silva, casado com a Sra. Celia Regina da Silva; Obede Silva Filho casado com a Sra. Samanta Godoy Silva; Erica Viviane da Silva Moura casada com o Sr. Israel Andre de Moura; Osires Roferson da Silva casado com a Sra. Sandra Gonçalves; os enteados; Ivanilson Nunes da Conceição, casado com a Sra. Michele da Conceição e Jose Wilson da Conceição casado com a Sra. Juliana da Conceição. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LUCILEIA DE OLIVEIRA PRADO SANTOS Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade e era casada com o Sr. Valdinei Justiniano dos Santos. Era filha do Sr. Joaquim Franco do Prado e da Sra. Maria Dolores de Oliveira Prado, falecida. Deixa os filhos: Cristian de Oliveira Prado Santos e Ana Julia de Oliveira Prado Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Rubi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
LUIS SANTANA DE SOUZA Faleceu dia 25/10/2026 na cidade de Limeira, aos 43 anos de idade e era filho do Sr. José da Conceição Souza e da Sra. Mariana Carvalho dos Santos, falecida. Deixa filhos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de Iracemápolis e o seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUIZ ANTONIO VICENTIN Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Roberto Vicentin e da Sra. Ana Campagnolo Vicentin, era casado com a Sra. Maria Luiza Bissoli Vicentin, deixa os filhos: João Roberto Vicentin, casado com a Sra. Roberta Camolesi Vicentin e Mariana Vicentin, falecida. Deixa a neta Gabrielly, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA HELENA FRANCO PINKE Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose Franco Godoy Filho e da Sra. Alzira de Campos Franco, era casada com o Sr. Francisco Vicente Pinke, deixa os filhos: Adriana Pinke de Araujo, casada com o Sr. Francisco Reis de Araujo e Rodrigo Paschoal Pinke, casado com a Sra. Juliana Medina Pinke. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "02" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA ZORNOFF ANTUNES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Archimedes Zornoff e da Sra. Ana Maria Andreoti Zornoff, era casada com o Sr. José Antunes Camilo Filho; deixa a filha Camila Zornoff Antunes. Demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 15h00 às 17h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA JOSÉ SILVESTRE DOS SANTOS Faleceu dia 24/10/2026, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Luiz Silvestre dos Santos e da Sra. Idalina Seolim dos Santos, deixa os filhos: Sandra Idalina Silvestre Bendinelli; Rafael Bendinelli; Luis Fernando Bendinelli e Ana Maria Bendinelli. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "03" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MERCEDES DANIEL SARCHIS Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 102 anos de idade e era viúva do Sr. José Sarchis. Era filha do Sr. João Daniel e da Sra. Antonia Daniel, falecidos. Deixa as filhas: Marilena Sarchis Fogaça viúva de Mozart Soares Fogaça e Magaly Sarchis Filleti viúva de Luiz Filleti Neto. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 1 “Margaridas”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ODETE ROSA BOTELHO BENEDITO Faleceu dia 25/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Aparecido Benedito. Era filha do Sr. Vitoriano Rosa Botelho e da Sra. Maria Ezequiel Barbosa Botelho, falecidos. Deixa o filho: Aparecido Benedito Filho. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. PAULINA SETTEM CANCILLIERI Faleceu dia 23/10/2026, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Emilio Settem e da Sra. Luiza Bandiera, era viúva do Sr. José Amadeu Cancillieri; deixa os filhos: Osmair José Cancillieri, já falecido, deixando viúva a Sra. Tereza Custodio Cancillieri; Otacir Antonio Cancillieri, casado com a Sra. Marines Davanzo Cancillieri; Darci Aparecida Cancillieri e José Amadeu Cancillieri Junior, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23/10/2026, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.SR.
SR. VICTORIO FERNANDO SARTINI Faleceu dia 26/10/2026 na cidade de São Paulo, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Noemia Gouvea Rodrigues Sartini. Era filho do Sr. Raul Sartini e da Sra. Irlinda Maffei Sartini, falecidos. Deixa os filhos: Jussara Sartini casada com Ricardo Boccolini Guaraldo e Fernando Sartini (in memoriam). Deixa os netos: Fernando Lucachete Sartini; Marcela Lucachete Sartini; Cecília Junqueira Sartini; Gisele Sartini Guataldo. As bisnetas: Mariana Sartini e Sabrina, demais familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorrerá dia 28/10/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02 “Crisântemos”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: SR. SHIZUO DODO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Yoshio Dodo e da Sra. Sun Dodo, era casado com a Sra. Maria Lígia Guadagnini Dodo; deixa os filhos: Eduardo Guadagnini Dodo, casado com a Sra. Juliana Barban; Aline Guadagnini Dodo, casada com o Sr. Luiz Queiroz de Freitas e Alice Dodo Takaki, casada com o Sr. Jefferson Shigueri Takaki. Deixa os netos: Lucas Guadagnini Dodo, Ana Clara Dodo Freitas e Tsutomu Dodo Takaki, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 10h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo saído o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM: THOMAS RODRIGUES DE SÁ Faleceu dia 24/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 25 anos de idade e era filho do Sr. Ricardo Rodrigues de Sá, falecido e da Sra. Marina Almeida de Sá. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05 “Orquídeas”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.