Pense em duas pessoas numa bicicleta. Uma pedala tranquilamente durante 90 minutos. A outra faz seis arrancadas de 30 segundos, com pausas para descansar. São apenas três minutos de esforço muito forte, dentro de uma sessão de cerca de 23 minutos. Qual dos dois treinos faz mais diferença no corpo? A resposta surpreendeu até os cientistas.

Em 2026, pesquisadores publicaram na revista Cell Reports Medicine o estudo “Exercise intensity modulates interorgan communication and is associated with cardiometabolic health outcomes in humans”. Em português, a pesquisa mostra como a intensidade do exercício muda a conversa entre nossos órgãos.

Sim, nossos órgãos conversam. Não com palavras, mas com substâncias que viajam pelo sangue. Quando nos exercitamos, músculos, fígado e outros tecidos enviam pequenos recados químicos, como se avisassem: “Estamos trabalhando. Preparem-se!” Já falei aqui sobre endorfinas e miocinas, substâncias que ajudam a explicar como o exercício age no organismo.