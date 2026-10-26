A motocicleta é ferramenta de trabalho, meio de transporte e investimento. Para quem começa a fazer entregas por aplicativo, pode significar a chance de ganhar dinheiro, organizar a rotina e encontrar uma saída num mercado de trabalho nem sempre generoso. Chamar-se empreendedor expressa iniciativa e vontade de seguir adiante. Isso merece respeito. A pergunta é outra: que condições esse empreendedor tem para trabalhar?

O entregador paga combustível, manutenção, telefone e equipamento. Passa horas no trânsito e depende da própria saúde para continuar recebendo. Ao mesmo tempo, regras importantes vêm da plataforma: quanto se paga por corrida, como os pedidos são distribuídos, quais avaliações contam e quando uma conta pode ser bloqueada. Existe escolha, mas ela tem limites. Assumir os custos não significa controlar o negócio.

Os dados ajudam a entender essa distância. Levantamento do IBGE divulgado em setembro, com informações de 2025, estimou em 405 mil o número de motociclistas que trabalhavam por aplicativos. Só 19,4% tinham cobertura previdenciária. A jornada média era de 44,9 horas semanais e o rendimento mensal, descontados gastos como combustível, ficou em R$ 2.221. A pesquisa é classificada pelo instituto como experimental, mas aponta uma realidade difícil de ignorar: muita gente trabalha longas jornadas sem a proteção de que pode precisar depois de um acidente ou diante de um problema de saúde.